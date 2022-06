Arnautovic, parla il fratello: «Normale lo voglia la Juve, fa ancora la differenza»

Il fratello di Arnautovic ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero la Juve interessata all’attaccante austriaco

La Juventus ha messo gli occhi su Marko Arnautovic come vice Vlahovic. In una intervista a Tuttosport, il fratello e procuratore dell’attaccante austriaco ha parlato di queste voci a tinte bianconere.

LA JUVE – «Quando è tornato in Italia, un sacco di gente diceva che mio fratello non era pronto perché aveva trascorso due anni in Cina. Erano in tanti a pensare che Marko non fosse più al top fisicamente e mentalmente. Ecco, adesso la stagione è finita e mio fratello ha dimostrato di essere ancora un giocatore di alto livello. Uno che può ancora fare la differenza in qualsiasi squadra. È normale che ci siano voci di grandi club come la Juventus!».

