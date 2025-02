Arnautovic Torino, tentativo disperato con l’Inter: la mossa del Toro per convincerlo e un problema per chiudere

Arnautovic Torino, ecco il tentativo disperato dei granata per l’austriaco dell’Inter, una mossa per convincerlo un problema da superare

Arnautovic Torino è l’ultima, ultimissima, voce di calciomercato. Il club granata, come riportato questa mattina da Tuttosport, vede nel nerazzurro l’occasione last minute per tappare la voragine lasciata dall’infortunio di Duvan Zapata. Così scrive il quotidiano piemontese, che spiega come persino il patron Urbano Cairo sia pronto a scendere in campo in prima persona per convincere il centravanti dell’Inter. Un breve passaggio:

ARNAUTOVIC TORINO – «Non a caso da un paio di giorni il dt granata ha provato a riaprire una trattativa anche per il 35enne Arnautovic, che l’Inter è disposta a cedere praticamente gratis. Finora l’austriaco ha sempre risposto no grazie, ma Vagnati spera che all’ultimo giorno di mercato cambi idea. Il problema in più? È in scadenza e finora ha sempre puntato a un super contratto arabo a luglio, da svincolato. Si vedrà, in ogni caso: scenderà in campo anche Cairo per cercare di convincerlo»

