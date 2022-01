ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivabene: «La Champions un must. Rinnovo Dybala? Se lo guadagni». Parla l’ad della Juventus

Ai microfoni di Dazn, Maurizio Arrivabene ha parlato prima di Roma Juve. Le sue dichiarazioni.

PARTITA IMPORTANTE – «Direi che non c’è bisogno di dirlo. E’ importantissima. La Roma è una grande squadra, ma non siamo venuti qua per regalare punti».

OBIETTIVI – «La qualificazione alla Champions è un must, come andare più avanti possibile in Champions. E’ chiaro per tutti, cerchiamo di raggiungere tutti gli obiettivi preposti».

NUOVO ATTACCANTE – «Il discorso relativo alla rosa è semplice: non sono una persona con competenze calcistiche, però la rosa che abbiamo ha un 80% di giocatori che fanno parte delle Nazionali di vari Paesi. E’ una rosa in costruzione: andare avanti così significa avanti per vincere».

RINNOVO DYBALA – «Avevamo detto che ci saremmo seduti con i giocatori a febbraio, anche per valutare. Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare il valore che gli si dà. Lo sta dimostrando? Vediamo nelle prossime partite. Non è un giocatore scarso, raggiungiamo insieme gli obiettivi».