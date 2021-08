Arsenal, c’è l’accordo per Odegaard: ecco quanto incasserà il Real Madrid

Arsenal, c’è l’accordo per il ritorno in Premier League di Martin Odegaard: ecco quanto incasserà il Real Madrid

Martin Odegaard si appresta a fare ritorno all’Arsenal. I Gunners hanno infatti trovato l’accordo con il Real Madrid per il nuovo trasferimento del norvegese a Londra.

Il giocatore, che si trova già in città pronto a svolgere quanto prima possibile le visite mediche e per apporre la sua firma sul contratto, dovrebbe lasciare i blancos per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sports Uk.