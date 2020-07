Arsenal, Arteta: «Derby perso? Sono deluso e frustrato per i ragazzi»

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby perso contro il Tottenham

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha così commentato la propria amarezza dopo il derby perso contro il Tottenham:

«Sono deluso e davvero frustrato per i ragazzi. Li abbiamo costretti a calciare la palla in alto, che è quello che volevamo fare. Se facciamo questi errori però poi diventa difficile. Europa? E’ un duro colpo, adesso ci giochiamo tutto anche in FA Cup. Se minimizziamo gli errori e giochiamo come abbiamo fatto, vinceremo molte partite».