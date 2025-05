Arsenal, Arteta prova a recuperare Calafiori e Jorginho: «Disponibili contro il Psg? Ecco cosa penso»

Punta due rientri importanti in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Psg, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal che prima della gara di domani contro il Bournemouth ha parlato in conferenza degli infortuni di Jorginho, Havertz e Calafiori.

PAROLE – «Jorginho rientra entro fine stagione? La situazione è stata un po’ più complicata del previsto. Sta bene, si sta riprendendo bene. Penso di sì, se tutto andrà bene nella prossima settimana o giù di lì. Calafiori sarà fuori per questa partita. Havertz penso che se tutto andrà come sta andando adesso e come previsto, credo che avrà la possibilità di giocare qualche partita qui durante la stagione. Convocati contro il Psg? Non li escluderei tutti, vediamo nei prossimi giorni come reagiranno alcuni di loro».