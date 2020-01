Arsenal, Arteta: «Kessié? Nulla di vero… al momento» – VIDEO

Mikel Arteta ha parlato di calciomercato in conferenza stampa qualche giorno prima della sfida Arsenal-Sheffield United

«Non ho niente da dire su Franck Kessie non so nulla. Stones mi piace molto. Lo abbiamo preso quando c’ero io, ho lavorato con lui. Mi piace molto, ha delle qualità che ritengo siano adatte per il mio prototipo di difensore, ma non siamo interessati. In difesa deve arrivare il giocatore giusto per noi anche dal punto di vista economico. Non è facile soddisfare tutte queste cose nel calciomercato di gennaio”.