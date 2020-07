Arsenal, Arteta non molla Aubameyang: «Il rinnovo è il nostro piano A»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, si tiene stretto Pierre-Emerick Aubameyang

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, non vuole perdere Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese, che piace anche all’Inter, è in scadenza di contratto nel 2021 e non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto e quindi andrebbe via a fine stagione. In conferenza stampa, però, il manager dei Gunners spinge per la permanenza dell’attaccante.

«Non so se esista un’opzione di permanenza senza rinnovo. Il nostro piano A è di estendere il suo contratto per assicurarci che possa restare con noi».