Arsenal, Arteta saluta Ljungberg: «E’ stato un membro molto importante»

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato di Ljungberg dopo l’annuncio del suo addio al club londinese

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha salutato Ljungberg dopo l’addio di quest’ultimo al club inglese. Ecco le sue parole:

«Freddie è stato un membro davvero importante della mia squadra dal mio arrivo. Ha fatto un ottimo lavoro nel raccogliere la squadra quando Unai Emery è andato via e abbiamo tutti il 100% di rispetto per lui come uomo e come allenatore. So che in futuro lo affronterò da allenatore»