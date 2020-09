Arsenal, Arteta su Guendouzi: «Si è allenato bene, partiamo da zero»

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato di Guendouzi prima del match di campionato contro il Fulham

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato di Guendouzi prima dell’esordio in campionato contro il Fulham. Ecco le sue dichiarazioni:

«Guendouzi si è allenato come tutti gli altri. E’ una nuova stagione, partiamo da zero. Ci sono stati colloqui positivi tra le parti. Ora è tornato in rosa e si è allenato bene. E’ andato in Francia la scorsa settimana per giocare per l’Under 21 e ha giocato davvero bene».