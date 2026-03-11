Connect with us
Arsenal

Arsenal Bayer Leverkusen, clamoroso rigore concesso al 90’ ai Gunners che fa infuriare i tutti: cos’e successo – VIDEO

Published

2 ore ago

on

By

SCREEN rigore arsenal leverkusen

Arsenal Bayer Leverkusen, bufera sul rigore al 90’: decisione contestata e tifosi furiosi per l’episodio che ha cambiato la partita – VIDEO

L’Arsenal interrompe la sua marcia perfetta in Champions League e, per la prima volta in questa edizione, non trova la vittoria. Nell’andata degli ottavi contro il Bayer Leverkusen, i Gunners vanno addirittura sotto e devono affidarsi a un rigore molto discusso per strappare un 1-1 che lascia aperto ogni discorso qualificazione. Alla BayArena sono i tedeschi di Hjulmand a colpire per primi, sorprendendo l’Arsenal proprio sulle palle inattive, uno dei punti di forza della squadra di Arteta. Dopo un primo tempo povero di emozioni — con una traversa di Martinelli come unico vero squillo — è Andrich a sbloccare la gara di testa su calcio d’angolo a inizio ripresa.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Arteta, privo di Merino e Odgaard, fatica a dare fluidità alla manovra e si affida ai cambi per cambiare l’inerzia del match. La svolta arriva allo scadere, quando Madueke, entrato dalla panchina, cade in area dopo un contrasto con Tillman: la scivolata del giocatore del Leverkusen non sembra colpire né palla né gamba, ma l’inglese finisce comunque a terra accentuando il contatto. L’arbitro Meler assegna il rigore e il VAR non interviene, lasciando in piedi una decisione destinata a far discutere. Havertz trasforma con freddezza, fissando il risultato sull’1-1.

Il verdetto si deciderà tra sei giorni all’Emirates Stadium, dove l’Arsenal sarà chiamato a confermare la propria forza casalinga per conquistare il passaggio ai quarti, mentre il Leverkusen arriverà a Londra con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà una delle squadre più brillanti della competizione.

