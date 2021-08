L’Arsenal pensa a James Maddison per rinforzare il centrocampo: richiesta monstre del Leicester

L’Arsenal ha messo nel mirino James Maddison per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, dopo aver incassato il secco no al prestito di Martin Odegaard dal Real Madrid.

Come riportato da Sky Sports UK, il Leicester non intende chiedere meno di 80 milioni di euro per il cartellino di Maddison.