Arsenal, è la notte di Eze: primo gol in Champions League per il gioiello dei Gunners. Meraviglia pura contro il Bayer Leverkusen

Arsenal, Eze: ha segnato il primo gol in Champions League nel match contro il Bayer Leverkusen. Ecco com’è andata

La tensione era palpabile a Londra per questo fondamentale e attesissimo incrocio europeo. Dopo il sudato e combattuto pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata disputata in Germania, l’equilibrio regnava sovrano tra Arsenal e Bayer Leverkusen. Le due squadre si stavano affrontando a viso aperto, ben consapevoli che un solo, singolo episodio avrebbe potuto indirizzare l’intera qualificazione ai quarti di finale.

La perla dal limite: Eze entra nella storia

A rompere l’equilibrio totale è arrivata una vera e propria gemma calcistica. Il grande protagonista della serata londinese è senza ombra di dubbio Eberechi Eze, che ha scelto il palcoscenico continentale più prestigioso in assoluto per scrivere un capitolo indimenticabile della sua carriera sportiva.

Il giocatore ha infatti segnato il suo primo gol in Champions League, e lo ha fatto in un modo che i tifosi ricorderanno a lungo. Ricevuta palla al limite dell’area di rigore avversaria, Eze si è coordinato in una frazione di secondo e ha lasciato partire un sinistro potentissimo che si è insaccato inesorabilmente proprio sotto l’incrocio dei pali. Una conclusione imparabile, che non ha lasciato alcuno scampo all’estremo difensore avversario.

Arsenal in vantaggio: la qualificazione pende verso Londra

Una rete di pregevole fattura che non solo impreziosisce il curriculum europeo del fantasista britannico, ma che assume un peso specifico enorme nell’economia del doppio confronto. Con questo meraviglioso acuto, l’Arsenal si è portato sul parziale di 1-0, inclinando a proprio favore il discorso qualificazione (poi 2-0 di Rice).

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