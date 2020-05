Arsenal, Henry ad Aubameyang: «Non posso dirgli di rimanere visto che io me ne sono andato»

Thierry Henry vorrebbe che Aubameyang rimanesse all’Arsenal ma sa che potrebbe essere attratto da nuove sfide

Pierre-Emerick Aubameyang sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati nel prossimo calciomercato: il gabonese interessa in Italia all’Inter e andrà in scadenza nel 2021. Una leggenda dell’Arsenal come Thierry Henry prova ad immaginare quale futuro sia meglio per l’ex Dortmund. Le sue parole.

ARSENAL – «Ognuno farà ciò che deve fare. Come faccio a dire a qualcuno di restare quando io me ne andai? Le cose accadono ma ciò non uccide l’amore che hai per un posto. Come tifoso dell’Arsenal vorrei che rimanesse, ma come calciatore valuterà la situazione con la sua famiglia, con suo padre e vedrà cosa è meglio per loro. Se sei un tifoso dell’Arsenal, non vuoi che se ne vada, ma il ragazzo ha una carriera e non so cosa ci sia nella sua testa».