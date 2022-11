Arsenal, in bilico il futuro di Arteta: due club lo seguono

Arsenal, il futuro di Mikel Arteta potrebbe presto portarlo lontano da Londra: due club sulle tracce del tecnico spagnolo

Secondo quanto riportato da Sport, Mikel Arteta potrebbe lasciare l’Arsenal nell’estate del 2025.

Barcellona e Manchester City avrebbero infatti mosso i primi passi per avere in panchina l’ex centrocampista spagnolo che tanto bene sta facendo alla guida dei londinesi, che fanno però pressioni per rinnovare l’attuale accordo.