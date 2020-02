Arsenal, Lacazette via senza la Champions? Il francese risponde ai rumors

Alexandre Lacazette ha commentato le voci su un suo addio all’Arsenal in caso di mancata qualificazione alla Champions League

Secondo quanto riportato da The Times, una clausola nel contratto di Alexandre Lacazette gli consentirebbe un divorzio anticipato con l’Arsenal. Secondo la testata britannica, ciò potrebbe avvenire in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Immediata la replica di Lacazette, riportata da Sky Sports UK: «Non ne so nulla. Ho un contratto con il club, non c’è motivo per me di andarmene. Tutti sono felici con me al club».