Arsenal, Ljungberg lascia il ruolo da vice allenatore e i Gunners

Freddie Ljungberg ha lasciato il ruolo da vice allenatore e il club inglese per perseguire nuovi obiettivi nella sua carriera

Freddie Ljungberg ha lasciato il ruolo da vice allenatore e il club inglese per perseguire nuovi obiettivi nella sua carriera. Le parole del vice di Arteta.

«Ho deciso di lasciare il mio ruolo di assistente allenatore della prima squadra all’Arsenal per migliorare la mia esperienza da allenatore. Sono stato coinvolto in questo club a fasi alterne dal 1998 e sono grato per tutte le opportunità che mi hanno dato. Sia come giocatore che come allenatore. Auguro a Mikel e a tutta la squadra ogni successo per la prossima stagione. Grazie anche ai tifosi per il loro costante supporto e per essere sempre al mio fianco. Spero che ci rivedremo presto».