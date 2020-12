Arsenal, Ozil può finire in Turchia: contatti con il Fenerbahce

Mesut Ozil, tra gennaio e luglio, potrebbe trasferirsi in Turchia al Fenerbahce

L’avventura di Mesut Ozil all’Arsenal è ormai giunta al capolinea. Mikel Arteta ha messo fuori rosa il tedesco, che sta soltanto aspettando le prossime finestre di mercato per andare via. Secondo quanto riportato dal Bild, Ozil sarebbe vicino a un trasferimento in Turchia.

L’agente del calciatore ed Emre Belozoglu, direttore sportivo del Fenerbahce, avrebbero infatti avviato i contatti per il trasferimento. Il tedesco vorrebbe trasferirsi a gennaio, ma sarebbe pronto ad attendere luglio per consentire ai turchi di prelevarlo a parametro zero.