ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arteta: «Sono davvero felice di rivedere Eriksen in campo». Le dichiarazioni del tecnico dell’Arsenal

L’allenatore dell‘Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa anche di Eriksen, neo giocatore del Brentford e ormai prossimo al rientro in campo:

«Sarebbe incredibile rivederlo. Ricordo dov’ero quando è successo l’infortunio e la reazione che ha avuto è stata terribile. Saperlo di nuovo in campo è un’ottima notizia, grazie prima di tutto ai medici e all’equipe medica che gli hanno salvato la vita probabilmente quel giorno. Non riesco a immaginare cosa significhi per la sua famiglia, ma sono sicuro che saranno ansiosi, ma per tutto il calcio credo sia un’ottima notizia. Chris è una persona che ha fatto incredibilmente bene in questo Paese, ha lasciato un grande segno quando ha lasciato e ora ha l’opportunità di tornare e giocare. Spero avrà un’accoglienza positiva per capire quanto è successo e dov’era qualche mese fa. Mi piacerebbe vederlo. Ovviamente è qualcosa di molto personale, ma da parte mia sarebbe il modo in cui reagirei a lui. Sono così felice di rivederlo su un campo da calcio».