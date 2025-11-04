Arteta dopo la vittoria dell’Arsenal in Champions contro lo Slavia Praga: «La costanza ci porta in cima. Dowman è un talento incredibile, ha subito fatto questo!»

Arteta dopo la vittoria dell’Arsenal in Champions contro lo Slavia Praga ha parlat della prestazione dei suoi soffermandosi anche sull’esordio di Dowman

L’Arsenal continua a volare in Champions League con la nona vittoria consecutiva in tutte le competizioni, dopo aver battuto 3-0 lo Slavia Praga. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato ai microfoni dell’UEFA nel post-partita, sottolineando la solida prestazione difensiva e la crescita della sua squadra, che si conferma capolista in classifica europea.

Un’ulteriore nota di gloria personale è stata dedicata a Max Dowman, il classe 2009 che ha fatto la storia diventando il giocatore più giovane di sempre a giocare in Champions League a soli 15 anni e 308 giorni. Arteta ha elogiato la personalità e il coraggio del giovane talento, che si è subito messo in evidenza anche nel contesto più competitivo d’Europa.

SULLA GESTIONE DEL MATCH – «Emotivamente penso che l’abbiamo gestita molto bene. Questo dimostra la costanza che abbiamo, abbiamo dominato la fase difensiva della partita contro una squadra molto difficile da affrontare».

SUL CAMBIO DI FORMAZIONE E PRESTAZIONE DEI GIOCATORI – «Stasera abbiamo effettuato 4 cambi rispetto al weekend e tutti hanno giocato davvero bene. Nel complesso, è stata una serata davvero produttiva».

SUL GIOVANE DOWMAN – «Non c’è competizione più difficile di questa e Max, a 15 anni, si è subito messo a sfidare gli avversari e a guadagnare calci di punizione. Questo dimostra la personalità che hanno questi ragazzi. Il modo in cui gioca lo espone a molti contrasti. Abbiamo un giocatore enorme lì».