Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato il pessimo avvio di stagione dei Gunners: le sue dichiarazioni – VIDEO

«Stiamo perdendo partite per colpa nostra e non per colpa e meriti degli avversari. I risultati non sono all’altezza di questo club. Contro Burnley abbiamo perso la partita senza subire tiri in porta e anche oggi. Abbiamo provato a lottare me non è bastato».