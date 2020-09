Arteta: «Noi un po’ fortunati, ma è questa la mentalità che voglio» – VIDEO

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha commentato la vittoria dei Gunners contro il West Ham. Le sue parole

«Sono molto contento per i tre punti. Tuttavia, ripensando alla partita, penso che dobbiamo migliorare ancora sotto molti aspetti. Mi è piaciuto l’approccio della squadra agli ultimi 25 minuti, cercando la vittoria a tutti i costi dopo aver sofferto. Credo che, se questa partita l’avessimo giocata qualche mese fa, l’avremmo persa. Siamo in fase di crescita: oggi abbiamo riscontrato delle problematiche che abbiamo superato. Adesso dobbiamo pensare subito ai prossimi impegni e ai prossimi step per migliorare ancora».