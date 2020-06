Arthur, colloquio con Setién prima dell’allenamento. La madre punge il tecnico blaugrana

Quique Setien, prima dell’ultimo allenamento, ha parlato con Arthur ormai a un passo dalla Juve. Poi l’attacco della madre del brasiliano

Come riportano fonti spagnole, Arthur ha parlato con Quique Setien prima dell’allenamento del Barcellona. Il tecnico. blaugrana ha fatto una breve chiacchierata con il centrocampista brasiliano, scambiandosi qualche battuta. Cosa si sono detti non si sa ma poi il calciatore ha proseguito la seduta con un atteggiamento molto rilassato e conversando con altri compagni di squadra come Semedo e Junior.

Intanto Setien è al centro degli attacchi della madre del brasiliano. «Non è il primo ad arrivare in un club con grande entusiasmo senza poi portare frutti. Succede a molte squadre e giocatori» ha detto il tecnico del Barcellona in conferenza stampa quando gli è stato chiesto della possibile partenza di Arthur. Le parole dell’allenatore non sono passate inosservate. La mamma del centrocampista brasiliano, infatti, non ha perso tempo e ha attaccato il tecnico su Twitter. «Mio Dio, ora iniziano a tirare fuori i difetti del giocatore».