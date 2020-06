Arthur Juve, entro 48 ore il sì definitivo del brasiliano: le ultime

Il sì definitivo di Arthur che potrà chiudere l’operazione tra Juve e Barcellona potrebbe arrivare nelle prossime 48 ore

Secondo La Gazzetta dello Sport Arthur ieri ha fatto un significativo passo verso la Juventus. Non il passo decisivo, chiaro, ma i tifosi della Juve possono essere ottimisti: Arthur ha ancora un po’ di tempo per trasformare in un “sì” il “no” ai bianconeri che ha bloccato per settimane lo scambio con Pjanic. La Juventus e soprattutto il Barça puntano a chiudere l’operazione entro martedì 30 giugno, ultimo giorno utile per mettere le operazioni a bilancio per il 2019-20. Ovviamente i due giocatori non cambierebbero maglia fino a settembre, ma le prossime 48 ore saranno decisive: questi possono diventare i giorni del sì.

L’affare non è chiuso ma ci sono alcune certezze che la Rosea sottolinea: De Sciglio non andrà in Catalogna, inoltre Arthur ha aperto al trasferimento nonostante il pressing del Barcellona per convincerlo a partire non sia più quello di una volta. A questo punto è possibile che il centrocampista accetti un contratto in bianconero da 5 milioni più ampi bonus. In fondo, al Barcellona non va oltre i 2,2 milioni più bonus. Il club blaugrana in tutto questo spera di incassare 80 milioni, dovendo poi affrontare la spesa (70 milioni?) per Pjanic.