Arthur Juve, mezzo sì ai bianconeri: decisivo il ruolo del padre

La Juve e Arthur Melo continuano a trattare. Il centrocampista del Barcellona e il ruolo decisivo del padre

Arthur Melo si avvicina alla Juventus? Stando a quanto riferito da Tuttosport, sarebbe arrivato un mezzo sì al passaggio del centrocampista classe ’96 dal Barcellona alla Vecchia Signora.

Il papà di Arthur potrebbe giocare un ruolo importante nel trasferimento e avrebbe detto sì ad un passaggio del figlio in bianconero. Non c’è ancora l’accordo definitivo ma, nonostante il messaggio della mamma, il mezzo sì del padre rappresenta un piccolo passo in avanti nella trattativa.