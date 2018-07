‘As’ rivela: «Cristiano Ronaldo scriverà una lettera ai tifosi del Real»

Cristiano Ronaldo farà come Iker Casillas e Raul, secondo As: «Nessuna ‘Despedida’ pubblica, Cr7 scriverà una lettera ai tifosi del Real Madrid»

Nuovi aggiornamenti freschissimi rivelati dalla stampa spagnola in merito alla trattativa per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Come noto dagli ultimi passi della negoziazione ieri sera il procuratore Jorge Mendes si è esposto con un’intervista ai giornali portoghesi in cui per la prima volta ha aperto ad un ipotetico addio al Real Madrid. Secondo quanto filtrato dai giornali spagnoli Cr7 avrebbe dato la sua parola alla Juventus mentre il Real vorrebbe che sia il calciatore stesso ad esporsi pubblicamente con una conferenza stampa in cui sveli i motivi dell’addio.

Parole d’addio che certamente Cristiano Ronaldo ha già proferito nel corso del post-partita di Real Madrid-Liverpool, finale di Champions League, la terza consecutiva vinta dal Real Madrid. Secondo quanto filtra da As nella home page di pochi minuti fa, però, pare che per sua volontà Cristiano Ronaldo abbia deciso di non organizzare alcuna ‘Despedida’ pubblica per salutare i tifosi del Real Madrid. Nella versione che sostiene il quotidiano spagnolo sempre ben informato sulle vicende delle merengues, molto probabilmente Cristiano scriverà un messaggio per comunicare il proprio addio, sulla falsariga di quanto fatto in passato da Iker Casillas e Raul Gonzalez Blanco.