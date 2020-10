Ashley Young: «Delusi per non aver vinto ma questo potrebbe diventare un punto prezioso»

Ashley Young ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: le sue parole

Ashley Young ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole riportate da TMW.

«Non abbiamo concesso nulla, non abbiamo subito gol ma con il possesso palla e il controllo della partita che abbiamo avuto siamo delusi per non aver portato a casa i tre punti. Portiamo a casa un punto e pensiamo alla prossima partita. Il gruppo è difficile ma è la Champions League. Noi dobbiamo cercare di fare punti le prossime partite e questo può rivelarsi un buon punto. Chiaramente siamo delusi di non aver vinto ma dobbiamo riprenderci. Real Madrid? Sarà un’altra partita difficile. Sappiamo che tutte le gare sono complicate. Ma siamo una buona squadra e penso che se giocheremo come abbiamo fatto stasera e sfrutteremo le opportunità possiamo fare i tre punti»