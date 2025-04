Asllani, capolinea con l’Inter! Delusione totale nerazzurra nei confronti del centrocampista. L’indiscrezione

Asllani, capolinea per il centrocampista dell’Inter. La società nerazzurra vuole mandarlo via dopo le prestazione co convincenti

Dopo l’eliminazione di ieri contro il Milan, è ormai chiaro che per il calciomercato Inter una delle cessioni che si andrà a fare è sicuramente quella di Asllani: eterno incompiuto e non all’altezza di giocare a Milano. Ecco l’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport.

LE ULTIME – «Teoricamente l’aggettivo “futuribile” starebbe bene addosso ad Asllani. Ma siamo ormai alla fine della sua terza stagione con l’Inter. Ce n’è abbastanza perché i dirigenti e l’allenatore si siano fatti un’idea chiara del suo potenziale e della sua reale capacità di metterlo in campo. Anche con lui sarà separazione a fine stagione, l’Inter lì in mezzo farà altre scelte vicino a Calhanoglu. Quando era arrivato – era l’estate 2022– l’Inter pensava di aver agganciato un potenziale crac, tanto da decidere di investire 14 milioni di euro per il centrocampista. Ma Asllani è rimasto praticamente fermo: promessa di campione, ma solo promessa. Poco, troppo poco è cresciuto nel corso di queste tre stagioni: la differenza tra titolare e seconda linea, nel suo caso, è abissale. E i limiti sembrano sempre gli stessi: cambiano gli avversari e passano le settimane, ma la lentezza di pensiero nella circolazione di palla è evidente. Inzaghi nel primo tempo si è letteralmente sgolato per indicargli il tipo di scelta da fare, poi a inizio ripresa si è arreso anche lui e l’ha sostituito. Altra occasione persa. Chissà quante altre ce ne saranno ancora».