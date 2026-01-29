Connect with us

Asllani ha detto sì! Cessione ad un passo, addio al Torino e all’Inter: ecco dove andrà

1 ora ago

Asllani ha detto sì! Cessione ad un passo, addio al Torino e all’Inter: ecco dove andrà a giocare il centrocampista albanese

L’avventura di Kristjan Asllani all’ombra della Mole si chiude in anticipo. Il centrocampista albanese, arrivato in estate per dirigere la manovra del Torino, saluterà i compagni per trasferirsi immediatamente in Turchia. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, la trattativa con il Besiktas è ormai alle battute finali: il classe 2002 ha dato il suo totale gradimento alla destinazione, desideroso di trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista lontano dalla Serie A.

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Fondamentale il via libera dell’Inter, club proprietario del cartellino, che ha avallato l’interruzione anticipata del vincolo con i Granata per permettere al giocatore di accasarsi a Istanbul. Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici tra le tre società coinvolte prima dell’ufficialità, ma il destino dell’ex Empoli è ormai scritto: il campionato turco lo attende per il rilancio.

