Asprilla, duro attacco a Zidane: «James Rodriguez? Fossi in lui lo inviterei a mangiare m***a»

Asprilla, l’ex calciatore ha attaccato duramente l’allenatore del Real Madrid per la poca considerazione verso James Rodriguez

Non le manda a dire Faustino Asprilla a Zinedine Zidane. L’ex calciatore ha infatti attaccato duramente l’allenatore del Real Madrid per la poca considerazione che ha di James Rodriguez. Queste le sue parole riportate da Marca.

«James non è un irresponsabile, si allena ogni giorno, come tutti gli altri. Gli allenatori dicono sempre la stessa cosa, che tutti i giocatori sono uguali e così motivano le riserve. Ma ci sono solo 3 o 4 giocatori che entrano sempre. Non ditemi che il capocannoniere di una Coppa del Mondo (nel 2014 in Brasile, ndr) possa essere dietro Mariano o non so chi nelle scelte. Ci vuole rispetto e basta. James è paziente, io avrei invitato Zidane a mangiare merda».