Asprilla racconta: «Una volta ero in ritiro con 6 ragazze. Sulla finale con la Juve..»

Faustino Asprilla, in una diretta con Fabio Cannavaro, ha confessato alcuni retroscena sulla sua carriera

Faustino Asprilla, ex calciatore del Parma, è intervenuto in diretta con Fabio Cannavaro, ricordando così la finale di Coppa Uefa contro la Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.com.

FINALE UEFA – «L’altro giorno ho visto la finale di Coppa UEFA a San Siro Juventus-Parma, c’era Ciro Ferrara che mi aveva dato una botta. Mi ha menato e mi chiedevo: ‘Questo è un amico mio, come fa a menarmi così?’. Invece in partita lui e Paulo Sousa… E poi Fernando Couto: diede una botta a Ravanelli che nel calcio di oggi sarebbe da cartellino rosso immediato. Quando non gli piaceva qualcuno andava dentro e colpiva».

RITIRO – «Eravamo in ritiro, un compagno mi disse ‘Vieni che ci sono 5-6 ragazze’. Ci divertimmo almeno fino alle 5 del mattino. Notti brave? Colpa di Massimo Crippa: mi portava sempre alle sue feste a Milano, Modena…»