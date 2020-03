Assegnazione Scudetto, Marani: «Non c’è nessuna regola»

Matteo Marani parla del problema relativo alla ripresa della Serie A: ecco le parole del giornalista sulle varie ipotesi

Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue parole sulle ipotesi di assegnazione dello Scudetto.

MARANI – «Quante squadre dovrebbero partecipare ai play-off? Diventerebbe anche questo un problema. Secondo me è un principio sbagliato. È stato anche sbagliato tirarlo fuori da parte del consiglio federale della scorsa settimana. Poi Gabriele Gravina ha corretto il tiro. La versione che verrebbe congelata la classifica dell’ultima giornata giocata non esiste, non è scritto da nessuna parte. Non so chi l’abbia tirata fuori. L’altra cosa che non capisco è perché non possiamo comunque sforare. Per quale motivo non si può giocare tutta l’estate? Giochiamo tutta l’estate. Qui c’è un interesse tecnico per far finire campionato e coppe».