Assemblea di Serie A senza le big, Casini: «Sette squadre hanno deciso di utilizzare un loro diritto»

Oggi è andata in scena l’assemblea della Lega Serie A e sette big hanno disertato. Ecco le parole del presidente Casini

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’assemblea del massimo campionato, in cui hanno disertato sette squadre.

PAROLE – «Sette squadre hanno deciso di utilizzare un loro diritto, cioè quello di non partecipare all’assemblea, creando un minimo di incertezza. Verificato che ci fosse il numero legale per l’assemblea l’assemblea è iniziata. Il motivo è il non aver raggiunto un intesa sull’elezione del consigliere. Io ho il dovere di far funzionare lo statuto; i club presenti hanno votato scegliendo di rinviare l’elezione del consigliere ad una prossima assemblea da convocare prima del 5 dicembre».