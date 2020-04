Assemblea Lega serie A, al via l’incontro per la ripresa del campionato. Oggi si decidono le sorti del calcio italiano

Il destino del calcio italiano, almeno per questa stagione, si sta decidendo nelle aule della Lega serie A. Da pochi minuti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è iniziata la video-conferenza tra i club per decidere la ripresa del campionato.

Non solo, fra i temi all’ordine del giorno della riunion eci sono l’aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti tv e gli scenari su una possibile ripresa.