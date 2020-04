L’assessore alla Sanità di Madeira si è scagliato contro Cristiano Ronaldo e i suoi allenamenti speciali

Bufera su Cristiano Ronaldo in Portogallo. Le immagini che hanno ritratto il portoghese allenarsi nello stadio del Clube Desportivo Nacional, a Funchal, hanno sollevato moltissime polemiche.

Pedro Ramos assessore alla Sanità della regione di Madeira, ha attaccato CR7 nella conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Covid-19: «Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi. Ha diritto di allenarsi finché rispetta le regole come tutti i cittadini, nessun privilegio».