AIA, Ulivieri verso la riconferma della presidenza

Renzo Ulivieri verso la riconferma alla presidenza dell’Associazione italiana allenatori

Renzo Ulivieri potrebbe essere riconfermato come presidente dell’Associazione italiana allenatori. A riportarlo è Repubblica.it, con l’ex allenatore tra gli altri del Bologna sponsorizzato da una forte corrente all’interno dell’associazione per la riconferma alla guida dell’AIC.

L’AIC conta per il 10% nelle elezioni per la presidenza della FIGC e, se venisse rieletto, Ulivieri non potrebbe però fare parte del Consiglio Federale se non come invitato.