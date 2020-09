Atalanta, 4-1 alla Pro Sesto a Zingonia: out i nazionali

Il primo test della nuova stagione dell’Atalanta finisce con un poker alla Pro Sesto: out Pessina, Miranchuk e i nazionali

Il primo test della nuova stagione dell’Atalanta finisce con un 4-1 alla Pro Sesto. Match a porte chiuse e clima molto riservato: solo la squadra avversaria, neopromossa in Serie C, ha reso noto l’undici che sarebbe sceso in campo contro i nerazzurri.

Come riporta il sito ufficiale della DEA, I giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali hanno fatto un lavoro specifico, mentre Miranchuk e Pessina hanno seguito un programma personalizzato. La preparazione riprenderà dopo un giorno di riposo lunedì 14 settembre con una seduta pomeridiana, sempre a Zingonia e a porte chiuse