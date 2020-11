Atalanta, al lavoro verso lo Spezia: Caldara si allena ancora a parte

Nel weekend torna la Serie A e le squadre preparano le gare dell’ottava giornata di campionato. Ecco le ultime notizie sull’Atalanta

La sosta per le Nazionali è finita e non resta che tornare in campo nel weekend. Parte sabato l’ottava giornata di Serie A che vede il big match in testa alla classifica tra Napoli e Milan.

L’Atalanta, invece, sarà di scena a Cesena contro lo Spezia. Dall’allenamento odierno a Zingonia, Gasperini ha tratto le sue conclusioni. Si allena ancora a parte Mattia Caldara, alle prese con un lungo infortunio.