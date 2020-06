Atalanta, allenamento mattutino in vista del Sassuolo. Czyborra in dubbio per il match, Gasperini può contare su tutti

Manca davvero poco al ritorno in campo, domani sera dalle ore 19.30 l’Atalanta sarà di nuovo al Gewiss Stadium dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Allenamento mattutino per la compagine orobica agli ordini di mister Gasperini, il tecnico avrà tutti a disposizione.

L’unico in dubbio rimane Czyborra, il tedesco ancora non ha recuperato dai problemi fisici. Domani sera si ritorna in campo, è tutto pronto a Bergamo per la super sfida.