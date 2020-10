L’Atalanta ha annullato la conferenza stampa di Gasperini a causa di un positivo al Covid-19

Niente conferenza stampa per Gian Piero Gasperini in vista della partita di domani contro il Cagliari. Come riporta l’Ansa, la conferenza, inizialmente prevista per le 13.30 nel centro sportivo di Zingonia, è stata annullata a causa di un positivo al Covid-19 ancora non specificato.