Atalanta, attesa per il vero Zapata: dal rientro solo gol su rigore

Atalanta, i nerazzurri attendono il vero Zapata: dal rientro per infortunio, il colombiano ha segnato soltanto su rigore

L’Atalanta attende il vero Zapata. I nerazzurri stanno disputando la solita ottima stagione, con alcuni picchi difficilmente rivedibili, come lo 0-7 rifilato al Torino. In questa armonia, manca ancora l’apporto di Duvan Zapata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il colombiano al rientro dall’infortunio è andato in gol solo una volta, su calcio di rigore. Gasperini ha bisogno dell’attaccante che dominava le difese, in vista anche della Champions League.