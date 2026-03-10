Atalanta Bayern Monaco, la partita di Scamacca: dentro alla prestazione dell’attaccante nerazzurro! Il focus

Atalanta Bayern Monaco, il focus su Scamacca che ha vissuto da protagonista la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions

Si è da poco conclusa Atalanta Bayern Monaco, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale Champions League 2025/2026. Ecco l’approfondimento su Scamacca che ha vissuto da protagonista la sfida:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.



«Per alzare il suo stato di forma deve solo continuare a segnare e a lavorare quotidianamente come sta facendo. L’autostima cresce segnando, lui farà bene per l’Atalanta e per la Nazionale». Così Palladino ha parlato di Gianluca Scamacca alla vigilia della sfida. Ecco come l’attaccante ha risposto sul campo nelle fasi salienti dell’incontro.

PRIMO TEMPO

Con la presenza di Krstovic accanto Scamacca ha un compagno anche in fase di pressione sui due centrali del Bayern. Al 4′ commette un fallo su Pavlovic che lo anticipa al limite dell’area. Nei primi 10 minuti praticamente non viene mai coinvolto, i nerazzurri sono costretti all’indietro e il copione non cambia dopo il vantaggio di Stanisic. Al 18′ cross di Zappacosta dal fondo, il numero 9 devia di testa e la palla attraversa l’area piccola senza trovare un compagno, forse poteva anche indirizzarla più verso la porta. Sullo 0-2 Palladino si arrabbia con lui, colpevole di non essersi impegnato nel ripiegamento sull’incursionr di Upamecano. Dopo lo 0-3 prolunga di testa in area e crea un po’ di panico, poi commette un fallo sul quale manifesta perplessità. Al 32′ è bravo a proteggere un pallone nella propria metà campo e a resistere all’urto dell’uomo che lo marca, il gigante Upamecano. Al 42′ Gianluca torna indietro per appoggiare la manovra con una spizzata ma non c’è precisione. Poco dopo è il suo marcatore Upamecano ad avanzare indisturbato e calciare forte verso la porta, conclusione fuori di poco. Negli ultimi secondi tocca in area di nuovo un pallone aereo, non riesce però a valorizzarlo adeguatamente. Al termine del primlo tempo Palladino decide di lasciarlo negli spogliatoi per Djimsiti, con l’intento di riequilibrare la squadra dopo il pesante passivo maturato. Scamacca ha fatto troppo poco, il piano gara dell’Atalanta è saltato totalmente troppo presto.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.