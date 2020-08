Atalanta Bonaventura, si lavora al ritorno di Jack: il centrocampista può tornare a Bergamo dopo l’avventura in rossonero

Giacomo Bonaventura può tornare a Bergamo. Ormai il centrocampista si è svincolato dal Milan e sta valutando tutte le varie offerte: come riportato da Tuttosport il calciatore sta riflettendo sul possibile ritorno nella squadra che lo ha lanciato.

Al momento non ci sono offerte, ma Bonaventura potrebbe essere un bel rinforzo per la compagine orobica. Jack tornerebbe in nerazzurro anche per via della Champions League: l’operazione, dunque, può andare a buon fine.