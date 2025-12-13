Atalanta Cagliari, Pisacane nel post partita: «Abbiamo fatto un buon match. Ho solo un rimpianto questa sera»

Atalanta Cagliari, Pisacane nel post partita della sfida ha analizzato ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi ragazzi. Le dichiarazioni

ANALISI TATTICA – «Si, abbiamo fatto una buona partita, quando sfidi una squadra del genere che viene da una grande vittoria sfidi una compagine con tanta energia; erano in fiducia. Anche nel primo tempo abbiamo sofferto in transizione su Lookman, la marcatura era troppo allentata, potevano fare 4/5 gol. Cambiandola abbiamo sofferto meno tranne una volta su Zalewski. Stiamo crescendo e mettendo sempre un mattoncino in più, gli chiedo di divertirsi e metterci ferocia. Palestra ha tenuto bene Lookman, Zappa nel primo tempo faceva di tutto per tenerlo, ma spesso si trovava staccato da lui. Nel secondo questo è cambiato, nei duelli Palestra l’ha tenuto molto bene».

SVUOTARE ZONA CENTRALE DEL CAMPO E GOL – «La verità è che non abbiamo preparato la partita per questo, ci muoviamo per come ci vengono a prendere. Lo scambio tra Folo e Esposito permette di occupare bene gli spazi, ci siamo mossi in modo egreggio. Il gol è di pregevole fattura, per questo mi dispiace. Abbiamo concesso e preso due gol a difesa schierata, bisogna che ci sia una ferocia diversa in marcatura». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24.COM