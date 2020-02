Il difensore dell’Atalanta Caldara ha parlato in zona mista al termine della gara di Champions League contro il Valencia – VIDEO

L’Atalanta ha messo in piede verso i quarti di finale di Champions League, superando con un netto 4-1 il Valencia. Una serata particolare, specialmente per il difensore nerazzurro Mattia Caldara che non si aspettava di scendere in campo.

«Siamo contenti per il risultato. Il mio ingresso? È successo tutto all’improvviso, me l’hanno detto a cinque minuti dall’inizio della partita. Mi faccio sempre trovare pronto».