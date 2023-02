Atalanta coinvolta nel caso Juve: ecco cosa rischia

L’Atalanta potrebbe ricevere delle sanzioni per l’indagine in cui è coinvolta anche la Juventus. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, la Procura di Torino avrebbe messo nel mirino anche l’Atalanta per alcuni affari messi a segno con la Juventus nelle ultime stagioni.

Si parla infatti di 14,5 milioni di euro non messi a bilancio per quattro affari. Le operazioni di mercato sarebbero quelle per Mattiello (4 milioni), Muratore (4 milioni), Caldara (3,5 milioni) e Romero (3 milioni).