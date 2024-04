Atalanta, le condizioni di Zappacosta, De Ketelaere e Scalvini

L’Atalanta sta cercando di recuperare il prima possibile i suoi pezzi pregiati. Ecco le condizioni di Zappacosta, De Ketelaere e Scalvini

L’Atalanta, al netto delle assenze, ha superato senza troppa fatica l’esame Napoli con un netto 3-0 al Maradona. Ecco il report allenamento della squadra bergamasca.

REPORT – «Seduta pomeridiana, con attivazione in palestra, seguita da lavoro tecnico-tattico e “partitella”.

Zappacosta: in gruppo

De Ketelaere: lavoro individuale in palestra e in campo

Scalvini: terapie, in attesa di accertamenti diagnostici

Domani, seduta pomeridiana prima della partenza per Firenze»