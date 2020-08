Atalanta, De Roon: «Vorrei poter servire quelle mille pizze ai bergamaschi»

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, sul suo account Twitter ha espresso le sue emozioni dopo la sconfitta in Champions League contro il Psg.

«Vorrei poter servire quelle 1000 pizze, perché nessuno se lo merita più dei bergamaschi. Grazie a tutti per il fantastico supporto, è incredibile vedere cosa una piccola squadra e una città possono dare alla gente, mi rende orgoglioso di far parte di questo fantastico viaggio con l’Atalanta».

I wish I could’ve served a 1000 pizzas, because nobody deserves it more than the people of Bergamo. Thanks everyone for the amazing support, it’s amazing to see what a small team and city can give to the people, it makes me proud to be part of this amazing journey with Atalanta. pic.twitter.com/kiYbZYJnzN

