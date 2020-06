Atalanta, Djimsiti al break: «Felici del 3-0 ma non dobbiamo lasciare spazi»

L’autore della prima rete dell’Atalanta, Djimsiti, al termine del primo tempo ha rilasciato alcune dichiarazioni: le sue parole

E’ stato proprio lui ad aprire le marcature. Djimsiti ha siglato la prima rete dell’Atalanta contro il Sassuolo e al termine della prima frazione di gioco, conclusasi 3-0 per i bergamaschi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

«Abbiamo iniziato molto bene, era importante per tutti dopo così tanto tempo. Siamo felici del 3-0 ma non dobbiamo lasciare spazio al Sassuolo. Sappiamo cosa danno i nostri tifosi quando giochiamo in casa ma sapevamo che non ci sarebbero stati, eravamo già preparati ma cerchiamo di fare la nostra partita».