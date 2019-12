Atalanta, emergenza difesa: Kjaer non è in Ucraina

L’Atalanta si prepara alla sfida contro Shakhtar Donetsk con la difesa contata: emergenza nel reparto arretrato

Mancano poche ore alla sfida tra Shakhtar Donetsk e Atalanta, decisiva per il prosieguo in Champions League dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, però, sta vivendo una situazione di emergenza legata agli infortuni.

In Ucraina non c’è Simon Kjaer. Il difensore non è partito con la squadra, lasciando piena responsabilità ai soli Berat Djimsiti, José Palomino e Andrea Masiello. Lo riporta tuttomercatoweb.com.